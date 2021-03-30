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مواطن بأضم يرصد تلاعب بالأسعار ويطالب بتكثيف الرقابة

Time منذ ساعة
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مواطن بأضم يرصد تلاعب بالأسعار ويطالب بتكثيف الرقابة

حامد العمري (صدى):
اعتدنا أن نجد تباين في أسعار السلع ما بين محل إلى آخر ، ولكن ما رصده أحد المواطنين بمحافظة أضم كان مغاير للواقع .

وفي التفاصيل : ذكر ( لصدى) المواطن ع الزهراني أنه وعند توجهه لإحدى محلات المواد الغذائية والمشهورة على مستوى المحافظة ، تفاجأ بالفرق في أسعار إحدى السلع حيث لها نفس الحجم وتباين كبير في سعرها .

وأردف : أن بعض العبوات تحمل ( استيكر) بقيمة ٢١ ريال ، بينما أخرى وبنفس الحجم وللمنتج ذاته بمبلغ ١٢ ريال ، فتوجهت فوراً ( للكاشير) لمعرفة إن كان هناك عروض على المنتج أم لا ، ليرد بالنفي وأن ذلك يعود للعمالة الذين قاموا بوضع الأسعار .

كما بين ( الزهراني) أن تباين الأسعار لم يقف على تلك السلعة فحسب ، بل رصد سلعة أخرى تحمل سعرين مختلفين بالمحل ذاته ، ليدخل في جدال مع العمالة الذين لم يجدوا مبرراً لما قاموا به .

وقد طالب المواطن الجهات المسؤولة في المحافظة ، بتكثيف الرقابة والجولات الميدانية ، والضرب بيد من حديد لكل من يقوم بمثل هذه الأعمال ، خصوصاً وأننا مقبلين على شهر رمضان المبارك ، والذي اعتاد فيه بعض ضعاف النفوس على الكسب بأي طريقة كانت .

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أضم
الرقابة
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الجهات المسؤولة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
يا شماتة أبله طازة *** هههههههههههههه
فهدراكان
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه
رااايق
هذا مثل بعض الحريم أول ما تعلمن السواقة عندنا بس بنسب متفاوته بينهن *** ههههههههه
fares
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسكنهم مساكنهم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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