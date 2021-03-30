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بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لـ 90% من البالغين في أمريكا بحلول 19 أبريل

Time منذ ساعة
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بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لـ 90% من البالغين في أمريكا بحلول 19 أبريل

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستكون متاحةً لنحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأوضح في كلمة له الليلة الماضبة أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدةً عن الانتصار في حربها ضد الجائحة، مشيراً إلى انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الثلثين منذ توليه الرئاسة.

وحذّر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية، مطالبًا حكام الولايات بفرض ارتداء الكمامات والتأكد من اتباع الجميع للاحتياطات لتتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية لاسيما مع الانتشار السريع للفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم توفير 33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي، مبينًا أن نحو 75 في المئة ممن تتجاوز أعمارهم الـ 65 عامًا في الولايات المتحدة، قد تلقوا اللقاح.

بايدن
فيروس كورونا
اللقاحات
الرئيس الأمريكي جو بايدن

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أحدث التعليقات

رااايق
يا شماتة أبله طازة *** هههههههههههههه
فهدراكان
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه
رااايق
هذا مثل بعض الحريم أول ما تعلمن السواقة عندنا بس بنسب متفاوته بينهن *** ههههههههه
fares
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسكنهم مساكنهم
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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