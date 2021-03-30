الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين

نواف السالم (صدى):
استعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب فلسطين في مباراة يحتضنها ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات التأهيلية المشتركة.
ويطمح الأخضر للصعود لصدارة ترتيب مجموعته الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويمتلك الأخضر فرصة اعتلاء صدارة مجموعته الرابعة في ظل امتلاكه أفضلية مباراة على حساب نظيره منتخب أوزباكستان متصدر المجموعة بعشر نقاط من خمس جولات لعبها.
وتعتبر مباراة فلسطين مهمة للمنتخب الوطني الذي سيدخل بقية المنافسات التي ستقام بنظام التجمع خلال شهر يونيو المقبل بالرياض بأريحية كبيرة عند صعوده لصدارة المجموعة في حال نجاحه في تحقيق نقاط مباراة فلسطين هذا المساء.
وكان الأخضر قد خاض مواجهة ودية وحيدة أمام نظيره منتخب الكويت حيث نجح بكسبها بهدف وحيد دون رد حمل توقيع المدافع عبد الإله العمري من كرة ثابتة.