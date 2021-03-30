الأعداد السابقة للصحيفة

الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين

Time منذ 33 دقيقة
Views 1100
الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين

نواف السالم (صدى):
استعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره منتخب فلسطين في مباراة يحتضنها ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات التأهيلية المشتركة.

ويطمح الأخضر للصعود لصدارة ترتيب مجموعته الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويمتلك الأخضر فرصة اعتلاء صدارة مجموعته الرابعة في ظل امتلاكه أفضلية مباراة على حساب نظيره منتخب أوزباكستان متصدر المجموعة بعشر نقاط من خمس جولات لعبها.

وتعتبر مباراة فلسطين مهمة للمنتخب الوطني الذي سيدخل بقية المنافسات التي ستقام بنظام التجمع خلال شهر يونيو المقبل بالرياض بأريحية كبيرة عند صعوده لصدارة المجموعة في حال نجاحه في تحقيق نقاط مباراة فلسطين هذا المساء.

وكان الأخضر قد خاض مواجهة ودية وحيدة أمام نظيره منتخب الكويت حيث نجح بكسبها بهدف وحيد دون رد حمل توقيع المدافع عبد الإله العمري من كرة ثابتة.

الرياض
الأخضر
المنتخب الوطني
التصفيات الآسيوية

التعليقات

ابوسامي
ابوسامي عدد التعليقات : 420
منذ 7 دقائق
ان انهزم ولا فاز كله واحد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ياقلبي و سبحان الله
كلام مليان
ما اظن مدرب محترف يقبل بعقد 3 شهور !!!!!!!!!
Zoolعالمي
يا بن مذيكر قلنا لك صوب الصيهاد حيث المزاين والعلوم الطيبه اما النصر العالمي ما يصلح لك حيث لا يوجد فيه مزاين ولا سباق هجن يعني خلك مثلي وشجع النصر من المدرجات ☹️☹️
؟؟
هذا القرار خاص للسعوديين فقط انت ايش دخلك تحتفل
ابوسامي
ان انهزم ولا فاز كله واحد

أخر الأخبار

شركة صلة تعلن عن وظائف شاغرة
شركة صلة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1451
صورة نادرة للملك فهد يستمع للملك سلمان قبل تولي الحكم
صورة نادرة للملك فهد يستمع للملك سلمان قبل تولي الحكم
Time منذ 29 دقيقة Views 1672
الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين
الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين
Time منذ 33 دقيقة Views 1557
إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة
إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة
Time منذ 38 دقيقة Views 1667
فوائد وضع القهوة على الشعر
فوائد وضع القهوة على الشعر
Time منذ 43 دقيقة Views 1434
تراجع أسعار النفط بعد نهاية أزمة قناة السويس
تراجع أسعار النفط بعد نهاية أزمة قناة السويس
Time منذ 48 دقيقة Views 1739
رسالة السيسي التي أنهت أزمة السفينة الجانحة
رسالة السيسي التي أنهت أزمة السفينة الجانحة
Time منذ 54 دقيقة Views 2102
تجمع الفتيات قديما
تجمع الفتيات قديما
Time منذ 58 دقيقة Views 697
أم تترك رضيعها على مقعد المرحاض ليموت غرقًا!
أم تترك رضيعها على مقعد المرحاض ليموت غرقًا!
Time منذ 59 دقيقة Views 521
آلية تقديم " إفطار صائم" بالمسجد النبوي
آلية تقديم " إفطار صائم" بالمسجد النبوي
Time منذ ساعة Views 1781