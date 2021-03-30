إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة تحت عنوان «توثيق رضاعة»؛ حيث تهدف لتوثيق صلة القرابة بالرضاعة، فتحصل الأم على وثيقة رسمية عبر بوابة ناجز، بعد تعبئة البيان إلى جانب الشهود وخانات إضافية تثبت حق الرضاعة.
ويأتي هذا ضمن 50 خدمة عدلية عبر بوابة ناجز؛ حيث أصدرت الوزارة في ذلك دليلا يضم العديد من الشروح لتوثيق الخدمات والتي قسمت لعدد من الأقسام الرئيسية، وهي القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح.
وفي السياق نفسه، قال قانونيون أن توثيق الرضاعة مهم في إقامة حدود الله تعالى في النكاح، لأن الرجل لا ينكح أخته، ومن الناحية الاجتماعية لا بد وأن تستأذن الزوجة من زوجها في نسب ابن لهما في الرضاعة.