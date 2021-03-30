الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1200
إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة تحت عنوان «توثيق رضاعة»؛ حيث تهدف لتوثيق صلة القرابة بالرضاعة، فتحصل الأم على وثيقة رسمية عبر بوابة ناجز، بعد تعبئة البيان إلى جانب الشهود وخانات إضافية تثبت حق الرضاعة.

ويأتي هذا ضمن 50 خدمة عدلية عبر بوابة ناجز؛ حيث أصدرت الوزارة في ذلك دليلا يضم العديد من الشروح لتوثيق الخدمات والتي قسمت لعدد من الأقسام الرئيسية، وهي القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح.

وفي السياق نفسه، قال قانونيون أن توثيق الرضاعة مهم في إقامة حدود الله تعالى في النكاح، لأن الرجل لا ينكح أخته، ومن الناحية الاجتماعية لا بد وأن تستأذن الزوجة من زوجها في نسب ابن لهما في الرضاعة.

 

 

وزارة العدل
بوابة ناجز
توثيق رضاعة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ياقلبي و سبحان الله
كلام مليان
ما اظن مدرب محترف يقبل بعقد 3 شهور !!!!!!!!!
Zoolعالمي
يا بن مذيكر قلنا لك صوب الصيهاد حيث المزاين والعلوم الطيبه اما النصر العالمي ما يصلح لك حيث لا يوجد فيه مزاين ولا سباق هجن يعني خلك مثلي وشجع النصر من المدرجات ☹️☹️
؟؟
هذا القرار خاص للسعوديين فقط انت ايش دخلك تحتفل
ابوسامي
ان انهزم ولا فاز كله واحد

أخر الأخبار

شركة صلة تعلن عن وظائف شاغرة
شركة صلة تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1451
صورة نادرة للملك فهد يستمع للملك سلمان قبل تولي الحكم
صورة نادرة للملك فهد يستمع للملك سلمان قبل تولي الحكم
Time منذ 28 دقيقة Views 1672
الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين
الأخضر يبحث عن الصدارة الآسيوية في مواجهة فلسطين
Time منذ 33 دقيقة Views 1550
إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة
إطلاق خدمة «توثيق رضاعة» لإثبات صلة القرابة
Time منذ 38 دقيقة Views 1667
فوائد وضع القهوة على الشعر
فوائد وضع القهوة على الشعر
Time منذ 43 دقيقة Views 1434
تراجع أسعار النفط بعد نهاية أزمة قناة السويس
تراجع أسعار النفط بعد نهاية أزمة قناة السويس
Time منذ 48 دقيقة Views 1739
رسالة السيسي التي أنهت أزمة السفينة الجانحة
رسالة السيسي التي أنهت أزمة السفينة الجانحة
Time منذ 54 دقيقة Views 2102
تجمع الفتيات قديما
تجمع الفتيات قديما
Time منذ 58 دقيقة Views 697
أم تترك رضيعها على مقعد المرحاض ليموت غرقًا!
أم تترك رضيعها على مقعد المرحاض ليموت غرقًا!
Time منذ 59 دقيقة Views 521
آلية تقديم " إفطار صائم" بالمسجد النبوي
آلية تقديم " إفطار صائم" بالمسجد النبوي
Time منذ ساعة Views 1776