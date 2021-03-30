رسالة السيسي التي أنهت أزمة السفينة الجانحة

القاهرة (صدى):
كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، عن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أنهت أزمة السفينة البنمية الجانحة في القناة.
وقال ربيع، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نجاح تعويم السفينة وعودة حركة الملاحة للقناة: "تم وضع 3 سيناريوهات لتعويم السفينة منذ اليوم الأول، وهي سيناريو السحب، والتكريك، وتفريغ السفينة".
وأضاف: "الرئيس السيسي كان يتابع الموقف، وعندما أخبرته أن هناك 3 سيناريوهات لإنهاء الأزمة، قال لي هل جميع السيناريوهات متاحة؟، قلت له سيناريو التفريغ غير متاح وغير جاهز بسبب نقص المعدات".
وأشار إلى أن الرئيس رد عليه قائلا إنه "يجب توفير أدوات السيناريوهات الثلاثة سواء تم استخدامهم أم لا، لأن "مصالح الناس مش لعبة، يجب إنهاء المهمة بأسرع وقت".
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