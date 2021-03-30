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تجمع الفتيات قديما
منذ 58 دقيقة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
ياقلبي و سبحان الله
كلام مليان
ما اظن مدرب محترف يقبل بعقد 3 شهور !!!!!!!!!
Zoolعالمي
يا بن مذيكر قلنا لك صوب الصيهاد حيث المزاين والعلوم الطيبه اما النصر العالمي ما يصلح لك حيث لا يوجد فيه مزاين ولا سباق هجن يعني خلك مثلي وشجع النصر من المدرجات ☹️☹️
؟؟
هذا القرار خاص للسعوديين فقط انت ايش دخلك تحتفل
ابوسامي
ان انهزم ولا فاز كله واحد
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