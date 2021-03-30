سلطات أردوغان تفرج عن السكرتير متعاطي الكوكايين

أنقرة (صدى):
على خلفية تورط سكرتير نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعاطي الكوكايين، فتحت المعارضة التركية النار على نظام الرئيس.
وسرعان ما أطلقت السلطات التركية سراح السكرتير "، خورشيد أيفات أوغلو" بعد زعم أنه كان يتعاطي "سكر البودرة" كنوع من أنواع الدعابة وليس مخدر الكوكايين.
وعلى الرغم من ذلك فإن السكرتير ذاته اعترف بأنه كان يتعاطى المخدرات، وذلك بعد أن دافع عنه مسؤولون بالحزب الحاكم من أجل عدم تشوية سمعة حزب العدالة والتنمية.
وهاجم فائق أوزتراق المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الحزب الحاكم على خلفية تلك الواقعة.
وقال أوزتراق ساخرًا: " هناك ملايين من الموسيقين والشباب يموتون من الجوع ونقص الأموال، في حين أن شخصاً تابعاً لحزب العدالة والتنمية يتعاطى سكر البودرة في سيارة شديدة الفخامة".
وتساءل: " كيف تمكن ذلك الشخص من أن تكون لديه ثروة كبيرة في 7 سنوات فقط، حتى يركب مثل هذه السيارة الفاخرة"، مضيفًا "إذا كان بإمكان موظف توفير مثل هذه الثروة الكبيرة في هذا الوقت القصير، فماذا بإمكان الأشخاص الذين فوقه أن يفعلوا؟".
جدير بالذكر أن نشطاء تركيا، تداولو خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لسكرتير حمزة داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أثناء تعاطيه الكوكايين في سيارته الخاصة.
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