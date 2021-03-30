بالفيديو..عسيري يوضح أثر لقاح كورونا على الخصوبة

علي القحطاني (صدى):
نفى الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، صحة ما يتم ترديده بشأن تأثير لقاح كورونا على الخصوبة.
وقال عسيري خلال برنامج " في الصورة: " اللقاح لا يؤثر أبدا على الخصوبة، ولا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، ما في أي رابط ".
وحول إجبار الناس على أخذ اللقاح، قال عسيري: " ما حصل في التاريخ إجبار الناس على علاج معين أو لقاح سواء في جائحة أو غيرها، وإن شاء الله ما نصل لهذه النقطة ".
وأضاف: " هناك احتياج لإلزام البعض مثلا بلقاحات الإنفلونزا للمارسين الصحيين لأن الخطر يكون على الممارس والمريض أيضًا، ففي مثل هذه الحالة يكون هناك إلزام لفئة معينة وليس إجبارًا ".