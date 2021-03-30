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بالفيديو..عسيري يوضح أثر لقاح كورونا على الخصوبة

Time منذ 57 دقيقة
Views 999
بالفيديو..عسيري يوضح أثر لقاح كورونا على الخصوبة

علي القحطاني (صدى):
نفى الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، صحة ما يتم ترديده بشأن تأثير لقاح كورونا على الخصوبة.

وقال عسيري خلال برنامج " في الصورة: " اللقاح لا يؤثر أبدا على الخصوبة، ولا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، ما في أي رابط ".

وحول إجبار الناس على أخذ اللقاح، قال عسيري: " ما حصل في التاريخ إجبار الناس على علاج معين أو لقاح سواء في جائحة أو غيرها، وإن شاء الله ما نصل لهذه النقطة ".

وأضاف: " هناك احتياج لإلزام البعض مثلا بلقاحات الإنفلونزا للمارسين الصحيين لأن الخطر يكون على الممارس والمريض أيضًا، ففي مثل هذه الحالة يكون هناك إلزام لفئة معينة وليس إجبارًا ".

كورونا
الخصوبة
اللقاح

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حتى انت رهيبه
ابو عمار
ههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
مسكينه
ابو عمار
وين صاحبة الجمس

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