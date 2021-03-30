مستجدات انهيار عقار جسر السويس بمصر

القاهرة (صدى):
توصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر، بشأن واقعة انهيار عقار جسر السويس، إلى احتمالية تورط مالك العقار ومالك مصنع ملابس، في التسبب في الانهيار، بسبب عمليات البناء والهدم التي قاموا بها في البدروم والطابق الأول.
وذكرت النيابة في بيان أصدرته، أنه تم الاستماع إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره.
وأشارت إلى استغلال الطابقين الأرضي والأول من العقار والبدروم في إدارة مصنع ملابس، واستحواذ المسؤول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
وشهد رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي، بارتكاب ورثة مالك العقار مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.
وشكلت النيابة العامة لجنةً ثلاثية لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها.