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مستجدات انهيار عقار جسر السويس بمصر

Time منذ 17 دقيقة
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مستجدات انهيار عقار جسر السويس بمصر

القاهرة (صدى):
توصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر، بشأن واقعة انهيار عقار جسر السويس، إلى احتمالية تورط مالك العقار ومالك مصنع ملابس، في التسبب في الانهيار، بسبب عمليات البناء والهدم التي قاموا بها في البدروم والطابق الأول.

وذكرت النيابة في بيان أصدرته، أنه تم الاستماع إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره.

وأشارت إلى استغلال الطابقين الأرضي والأول من العقار والبدروم في إدارة مصنع ملابس، واستحواذ المسؤول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.

وشهد رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي، بارتكاب ورثة مالك العقار مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.

وشكلت النيابة العامة لجنةً ثلاثية لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
البوح العلمي مهم جدا جدا جدا لأنه ثمرة حال من حالوا دون وصولها وهنا وأنا أسير على الزجاج الجارح الحاد جدا جدا جدا لابد أن أبوح بأي ثمن ولأطول فترة بوح ممكنة وهنا أحمل الأمانة لمن يأتي بعد ولا أبالغ إن قلت أن الجو غائم والبحر مائج والظلام حالك نوعا ما ورغم هذا وذاك فإن الفترة العددية الممثلة لدرجة الثقل الممثل بوحدات الثقالة الممثلة بوحدات وفترة العناصر العددية الممثلة ومحاور تمثيل البناء الثقالي-الثقالي الفراغي الممثل للثقل الفراغي العددي الممثل للثقل الممثل لدرجة الفراغ المغناطيسي الممثل بوحدات الثقالة العددية الممثلة بوحدات العناصر الممثلة لوحدات العنصر الممثلة لوحدات الكتلة الذرية الممثلة -ولنختصر الطريق- الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة لدرجة الثبات بعد تمثيل درجة الارتباط باتباع الآلية وتنفيذ المقاصة العددية ليبقى محور ممثل خاص بدرجة ممثلة خاصة هي ما تحدد والمقصود بالتحديد الفترة العدية هي ما يمثل لبناء وهيكلة الجدول الدوري لا الأوربتالات ولا البناءات الإلكارونية المزعومة لأن التعاملات الكيميائية إتضح جليا أنها وحدات ثقالة مغناطيسية محورية مكافئة عددية تمثل بانتظام بناء وحدات الفراغ الممثلة للثقالة العددية النسبية
عبد المحسن
الاولويه صعبه قويه يابو صياح
الزعيم العالمي بطل الثلاثيه الأستثنائيه
طيب وش دخلك حاسدنا ياالفقري، نحن العالمي دوله لحالنا 💪🏻💙
متقاعد على قيد الحياة
تمام ولكن لو حطو دوران للرجوع الى الدار البيضا قبل الاشارة ولو يحطون الاشارة اسهم من تحت الكبري بتحف الزحمة .ثانيا الاضاءة في الدار البيضاء لم تشتغل لها اكثر من خمس سنوات والشوارع كلها حفر كسرت السياراة يابلدية العزيزية شوفها لها حل وشكرا
د محمد ماجد بخش
حتى القبر الضيق المظلم الذي يوارى فيه الباحث عمله ويسجل فيه علمه للتاريخ يتم العبث به

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