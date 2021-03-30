نصائح "الغذاء والدواء" لتخزين العسل

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من جودة العسل، موجهة مجموعة من النصائح لاتباعها عند التخزين.
وأوضحت الهيئة أن التأكد من جودة العسل يتم عن طريق التحاليل المخبرية المتقدمة، مشيرة إلى عدة طرق تقليدية للتأكد من جودته، مثل تجميده في الفريزر أو اختبار سرعة تقطعه، لكنها طرق غير مبنية على أسس علمية.
ونصحت الهيئة بتخزين العسل في عبوات محكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدا عن أشعة الشمس، إضافة إلى حفظه في عبوته الأصلية، أو وعاء زجاجي، أو بلاستيكي مخصص لحفظ الغذاء.
كما نصحت بتجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبه، وشددت على أهمية عدم السماح بالرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدام ملعقة جافة لاستخدامه.
وأشارت إلى أن العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع من بقية الأنواع،وقد تساهم الحرارة المنخفضة في تبلوره، إلا أن التبلور ليس مؤشرا على فساده.