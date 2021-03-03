ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، واصفا إياه بـ "النجم الورقي " .
وقال المريسل: " ميسي نجم ورقي بكل ما تعنيه الكلمة، لاعبو برشلونة يفعلون كل شيء والتمجيد يجير له! ".
وأضاف: " حاليا ميسي يسير نفس مسار أي نجم ورقي مع سبق الإصرار و الترصد، وإعلام برشلونة إعلام تافه تستطيع هزه بنقطة مهما ظهر قوياً و هو يريد أن يصنع من ميسي شيء الآن وهو لاشيء يذكر ".
يذكر أن فريق برشلونة تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد فوزه على إشبيلية 3-0 في إياب نصف نهائي البطولة.
سجل أهداف برشلونة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وبيكيه في الدقيقة 94 وبرايثوايت في الدقيقة 95.