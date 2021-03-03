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المريسل: ميسي نجم "ورقي"

Time منذ 31 دقيقة
Views 1449
المريسل: ميسي نجم "ورقي"

ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، واصفا إياه بـ "النجم الورقي " .

وقال المريسل: " ميسي نجم ورقي بكل ما تعنيه الكلمة، لاعبو برشلونة يفعلون كل شيء والتمجيد يجير له! ".

وأضاف: " حاليا ميسي يسير نفس مسار أي نجم ورقي مع سبق الإصرار و الترصد، وإعلام برشلونة إعلام تافه تستطيع هزه بنقطة مهما ظهر قوياً و هو يريد أن يصنع من ميسي شيء الآن وهو لاشيء يذكر ".

يذكر أن فريق برشلونة تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد فوزه على إشبيلية 3-0 في إياب نصف نهائي البطولة.

سجل أهداف برشلونة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وبيكيه في الدقيقة 94 وبرايثوايت في الدقيقة 95.

Time واتساب
ميسي
المريسل

أحدث التعليقات

abdul
شكلها في الصورة وكأنها تؤدّي نشيد وطني حماسي ، ولا باين عليها تغنّجات الاَحَيّ احي ولّا اِنْغِغ انقغ ولّا عوْعَو .
abdul
عنده مزرعة غزلان؟ وإلّا تبعين الحماية الفطرية بيصكّوه بمائة الف غرامة وسجن ٦ أشهر عليه وعلى زوجته.
لا عزه لنا الا بالإسلام
المرآه بيتها هو مملكتها غير ذلك صعب عليها.
بلبل البحر
بعض العلامات في الصورة تشكك ان الصورة في سوريا
بلبل البحر
الله يتقبل منا ومنهم.. نعوذ بالله من التبديل والتغيير

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