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شاهد.. زوجان يفتتحان أول مطعم لطبخ لحم الغزلان بتبوك

Time منذ 9 دقائق
Views 1271
شاهد.. زوجان يفتتحان أول مطعم لطبخ لحم الغزلان بتبوك

تبوك (صدى):
افتتح زوجان، أول مطعم لطبخ لحم الغزلان في ‎تبوك، منذ أسبوعين، موضحين أن هناك إقبالا كبيرا من الزبائن.

وأوضحا أن فكرة المطعم أتتهما بعدما فكر الزوج في تحويل هوايته في صيد الغزلان لفكرة تجارية لتواكب التطور والابتكار، حسب رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وقال محمد العنزي، صاحب المطعم: " افتتحنا المشروع منذ أسبوعين، وأي فكرة جديدة تلقى نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من قبل الزبائن ".

وأضاف: " نفتح المطعم من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا ، ثم من الساعة السادسة مساءً إلى الثانية عشر صباحًا، وقريبًا سنفتتح قسم لوجبة الإفطار بعد صلاة الفجر مباشرةً ".

Time واتساب
تبوك
مطعم
لحم الغزلان

أحدث التعليقات

العالمي ياطاقيه
هالحين وش دخل هالطواقي بالموضوع ههههههه فعلاً الغبي ماراح يتعلم ولو بعد ١٠٠ عام هههههه اطلع برا يا شحات ياطاقيه .. والله ان الغشيان يوم سماكم الشحاتين الوليد بن طلال صادق .. اهلكوا الوليد بالشحاته هههههههه
مكافح التبجح
لو يحطون السنافر طواقي ما يتغير العفن اللي فيهم
مكافح التبجح
الفاسيوية طقعه قويه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪
الليث ٤
لو يحطون مين الفقر ماتغير ضعيف

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