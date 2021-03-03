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شاهد.. 4 موظفات يتعرضن للاحتيال من قبل مواطن في نجران

Time منذ ساعة
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شاهد.. 4 موظفات يتعرضن للاحتيال من قبل مواطن في نجران

نايف السالم (صدى):
كشف المحامي محمد الجعيدي، تفاصيل حول تعرض 4 موظفات بمديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران، للاحتيال من قبل مواطن.

وقال محمد الجعيدي خلال لقائه ببرنامج "الراصد"، إن عرَّف نفسه على الضحايا على أنه زميل لهم في الجانب الإداري بالشؤون الصحية، وأوهمهن أنه يستطيع التواصل مع مدير عام الشؤون الصحية ثم مع وزير الصحة ويسهل لهم إجراء نقل استثنائي.

وأشار: استغل المحتال برنامج مديري الموجود بالشؤون الصحية والذي يربط بين وزارة الصحة والموظفين التابعين لها في جميع المناطق، وأوعز إلى الضحايا بأن يسجلن في هذا البرنامج.

وتابع:" رتب المحتال مع صندوق التنمية الاجتماعية الذي يعطي قروضًا أسرية، وتواصل مع الضحايا، وطلب منهن الكود المرسل إليهن، بزعم أنه سيتولى نقلهن، بعد أن أرسل خطابًا زعم أنه موجه من مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران وعسير إلى وزير الصحة مباشرة يطلب منه المدير التوصية بنقلهن.

Time واتساب
نجران
الاحتيال

أحدث التعليقات

العالمي ياطاقيه
هالحين وش دخل هالطواقي بالموضوع ههههههه فعلاً الغبي ماراح يتعلم ولو بعد ١٠٠ عام هههههه اطلع برا يا شحات ياطاقيه .. والله ان الغشيان يوم سماكم الشحاتين الوليد بن طلال صادق .. اهلكوا الوليد بالشحاته هههههههه
مكافح التبجح
لو يحطون السنافر طواقي ما يتغير العفن اللي فيهم
مكافح التبجح
الفاسيوية طقعه قويه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪
الليث ٤
لو يحطون مين الفقر ماتغير ضعيف

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