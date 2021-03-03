كواليس صفقة ريال مدريد وهالاند في الميركاتو الصيفي 

وكالات (صدى):
أزاحت تقارير صحفية، الستار عن كواليس صفقة ريال مدريد والنرويجي إيرلينج هالاند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
واتضح أم الهدف الرئيسي لدي ريال مدريد هو ضم هالاند، بينما تأجيل التعاقد مع كيليان مبابي لصيف 2022.
وحدد ريال مدريد 150 مليون يورو لضم هالاند، وجاءت تفاصيل المبلغ على ذلك تنقسم إلى 110 ملايين يورو لدورتموند، و30 مليون يورو لمينو رايولا وكيل اللاعب، و10 ملايين يورو لوالد النجم النرويجي.
ويستعد ريال مدريد مستعد لتحمل التكلفة المرتفعة للصفقة، رغم أن الحالة الاقتصادية للنادي ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة.