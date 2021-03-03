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كواليس صفقة ريال مدريد وهالاند في الميركاتو الصيفي 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1409
كواليس صفقة ريال مدريد وهالاند في الميركاتو الصيفي 

وكالات (صدى):
أزاحت تقارير صحفية، الستار عن كواليس صفقة ريال مدريد والنرويجي إيرلينج هالاند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واتضح أم الهدف الرئيسي لدي ريال مدريد هو ضم هالاند، بينما تأجيل التعاقد مع كيليان مبابي لصيف 2022.

وحدد ريال مدريد 150 مليون يورو لضم هالاند، وجاءت تفاصيل المبلغ على ذلك تنقسم إلى 110 ملايين يورو لدورتموند، و30 مليون يورو لمينو رايولا وكيل اللاعب، و10 ملايين يورو لوالد النجم النرويجي.

ويستعد ريال مدريد مستعد لتحمل التكلفة المرتفعة للصفقة، رغم أن الحالة الاقتصادية للنادي ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة.

Time واتساب
ريال مدريد
الميركاتو الصيفي
إيرلينج هالاند

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
على كل حال المكلف بتكونها النفسي والفزللوجي والجسدي لا تصلح بتاتاً بتاً البته لسيقاه سيارة الاسعاف
اسعد الدلخ
هذا مصداق قول الحق... وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ... ممكن واحد يسأل ويقول وش شهادتك بالطب يالدلخ حتى تقول ما تقول...؟ والجواب.. اذا اختصك الله بعلم من عنده..فتيقن ان علوم البشر مجتمعن ستراه كالقشر للثمر
e.alofi
وما هو الظلام برأيك!؟🤨
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
e.alofi
اعظم نعمة وهي أكبر كنز هي نعمة العافية نعم نعم نعمة العافية لاتقدر بثمن الحمدلله دائماً لرب العالمين 🥺🙏🏻

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