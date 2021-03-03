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شاهد.. لحظة نقل سائقة الإسعاف " إيمان عبدالعظيم " لأول حالة ولادة

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة نقل سائقة الإسعاف " إيمان عبدالعظيم " لأول حالة ولادة

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة نقل سائقة الإسعاف، إيمان عبدالعظيم، أول حالة ولادة، مما أثارت إعجاب المواطنين الذين أشادوا بدورها وعملها.

وبدا في الفيديو، سائقة الإسعاف تقود السيارة على أحد الطرق بالمملكة خلال نقلها أول حالة ولادة، حيث حظي المقطع بتداول واسع.

وكانت سائقة الإسعاف، إيمان عبدالعظيم، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنها أصرت على قيادة الإسعاف بعد نقص الكادر الطبي بداية جائحة كورونا في المملكة.

وأشارت إلى أنها قادت سيارة الإسعاف ونقلت حالة طارئة بها إصابة في الرأس وهي في حالة خطيرة جدًا، لافتة إلى أنها طلبت من نائب رئيس القسم أن تقود سيارة الإسعاف بعد أن رأت نقص الكادر الطبي بداية جائحة فيروس كورونا.

Time واتساب
الإسعاف
حالة ولادة
إيمان عبدالعظيم

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
على كل حال المكلف بتكونها النفسي والفزللوجي والجسدي لا تصلح بتاتاً بتاً البته لسيقاه سيارة الاسعاف
اسعد الدلخ
هذا مصداق قول الحق... وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ... ممكن واحد يسأل ويقول وش شهادتك بالطب يالدلخ حتى تقول ما تقول...؟ والجواب.. اذا اختصك الله بعلم من عنده..فتيقن ان علوم البشر مجتمعن ستراه كالقشر للثمر
e.alofi
وما هو الظلام برأيك!؟🤨
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
e.alofi
اعظم نعمة وهي أكبر كنز هي نعمة العافية نعم نعم نعمة العافية لاتقدر بثمن الحمدلله دائماً لرب العالمين 🥺🙏🏻

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