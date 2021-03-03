" بن نصيب " يكشف عن الشخص المسؤول عن إصابة لاعبي الهلال 

ماجد محمد (صدى):
قال نجم فريق الهلال، والمنتخب الوطني السابق، سلطان بن نصيب، إنه من المبكر الحديث عن تغير مستوى الفريق مع المدرب روجيرو ميكالي.
وأضاف سلطان بن نصيب: " يبدو أن الفريق حالياً يظهر تحسنًا في عدة جوانب فنية كتقارب الخطوط، وتنويع اللعب، وأهم جزئية لاحظناها مع المدرب ميكالي هي إعطاء اللاعبين الواعدين فرصة المشاركة كناصر الدوسري وحمد العبدان وفواز الطريس " .
وأكد أنه كان من المؤيدين لرحيل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لإصراره على الاعتماد على 11 لاعبًا فقط، وإن أحدث تغييراً فهو مجبر لإصابة لاعب أو إيقاف آخر، وفقًا لصحيفة " الجزيرة ".
وأوضح: " وهذا ما جعل اللاعبين يتعرضون للإرهاق وللإصابات، بسبب زيادة الأحمال عليهم.. وكذلك بسبب خطته التي أصبحت مكشوفة لجميع الفرق التي تعتمد على المبالغة في الهجوم على حساب الشق الدفاعي بلا أي توازن " .