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" بن نصيب " يكشف عن الشخص المسؤول عن إصابة لاعبي الهلال 

Time منذ ساعة
Views 2414
" بن نصيب " يكشف عن الشخص المسؤول عن إصابة لاعبي الهلال 

ماجد محمد (صدى):
قال نجم فريق الهلال، والمنتخب الوطني السابق، سلطان بن نصيب، إنه من المبكر الحديث عن تغير مستوى الفريق مع المدرب روجيرو ميكالي.

وأضاف سلطان بن نصيب: " يبدو أن الفريق حالياً يظهر تحسنًا في عدة جوانب فنية كتقارب الخطوط، وتنويع اللعب، وأهم جزئية لاحظناها مع المدرب ميكالي هي إعطاء اللاعبين الواعدين فرصة المشاركة كناصر الدوسري وحمد العبدان وفواز الطريس " .

وأكد أنه كان من المؤيدين لرحيل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لإصراره على الاعتماد على 11 لاعبًا فقط، وإن أحدث تغييراً فهو مجبر لإصابة لاعب أو إيقاف آخر، وفقًا لصحيفة " الجزيرة ".

وأوضح: " وهذا ما جعل اللاعبين يتعرضون للإرهاق وللإصابات، بسبب زيادة الأحمال عليهم.. وكذلك بسبب خطته التي أصبحت مكشوفة لجميع الفرق التي تعتمد على المبالغة في الهجوم على حساب الشق الدفاعي بلا أي توازن " .

Time واتساب
الهلال
رازفان لوشيسكو
سلطان بن نصيب

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
على كل حال المكلف بتكونها النفسي والفزللوجي والجسدي لا تصلح بتاتاً بتاً البته لسيقاه سيارة الاسعاف
اسعد الدلخ
هذا مصداق قول الحق... وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ... ممكن واحد يسأل ويقول وش شهادتك بالطب يالدلخ حتى تقول ما تقول...؟ والجواب.. اذا اختصك الله بعلم من عنده..فتيقن ان علوم البشر مجتمعن ستراه كالقشر للثمر
e.alofi
وما هو الظلام برأيك!؟🤨
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤣
e.alofi
اعظم نعمة وهي أكبر كنز هي نعمة العافية نعم نعم نعمة العافية لاتقدر بثمن الحمدلله دائماً لرب العالمين 🥺🙏🏻

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