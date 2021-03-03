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شاهد.. قصة شفاء مواطنة من سرطان الـدم رغم فشل عملية زرع النخاع

Time منذ 19 دقيقة
Views 1496
شاهد.. قصة شفاء مواطنة من سرطان الـدم رغم فشل عملية زرع النخاع

الرياض (صدى):
كشفت مواطنة، تفاصيل شفائها من سرطان الـدم رغم فشل عملية زرع النخاع التي خضعت لها، بعد عودة نخاعها للعمل بشكل طبيعي.

وقالت يمنى العيادي، خلال لقائها مع القناة السعودية: " اكتشفت المرض بالصدفة بعد ذهابها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية نتيجة ارتفاع كريات الـدم البيضاء "، موضحة أن الفحوصات أثبتت إصابتها بسرطان الـدم، وتم تحويلها من تبوك مقر سكن الأسرة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لبدء رحلة العلاج.

وأشارت إلى أنها بعد أخذها عددا معينا من جرعات الكيماوي قرروا لها عملية زرع نخاع، ولكن لم يحدث أي تطابق بين نخاعها وأي من أفراد العائلة، مبينة أنه تقرر إجراء العملية بأخذ نخاع من شقيقها، رغم أن التطابق 50% فقط، وبعد فترة تأكد عدم نجاح العملية، ولكن حدثت معجزة بأن نخاعها عاد لوضعه الطبيعي.

Time واتساب
شفاء
سرطان الدم
عملية زراعة النخاع
يمنى العيادي

أحدث التعليقات

عدو الخونة
اتمنى عليك بدلا من شتم الظلام ان توقد شمعة اطرح مقرتاحاتك واعطهم بعض الحلول الذكية والمناسبة التي ترى انها تحفز الناس على الالتزام بما تقتضيه المصلحة كلنا شركاء في الوطن والمسؤول انسان مثلي ومثلك بحاجة للنصح وابداء الراي له وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة الصحابة وقال شيروا علي ايها الناس ارجو ان تتقبل مني برحابة صدر كما تحب ان يتقبل منك المسؤلون
اسعد الدلخ
كثرة التطبيززات بالجوال خلت راس الواحد زي مطبق البليله.. يفتح تطبز ويقفل تطبيز.. ويحذف تطبيز وينزل تطبيز.... حتى كره نفسه و اكل المطازيزز (المطازيز هي بليلة القصمان)
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪مايكون رمز العدالة🤪
عبدالله اليوسف
كذب ورب الكعبة ..لكن مهي غريبه عليكم الكذب ..الكذب في كل مفاصل هذا النادي من تاسيسة
ابوعمر
هذه حيه أقصى طول لها المتر الواحد فقط ولكن هذه مبالغه إعلامية لإثارة وتشويق المشاهد

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