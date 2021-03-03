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تحديد موعد انطلاق احتفالية " نور الرياض "

Time منذ 39 دقيقة
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تحديد موعد انطلاق احتفالية " نور الرياض "

الرياض (صدى):
تنطلق احتفالية " نور الرياض "، خلال الفترة من 18 مارس الجاري حتى 3 إبريل المقبل وتستمر على مدى 17 يوماً.

وتتضمن الاحتفالية عرضاً لأعمالٍ فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 40 في المائة منهم من الفنانين السعوديين.

ويذكر أن هذه الاحتفالية هي أولى فعاليات برنامج " الرياض آرت " أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في 19 مارس 2019م، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

كما تتضمن الاحتفالية 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف، يُتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة.

 

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نور الرياض
احتفالية نور الرياض

أحدث التعليقات

عدو الخونة
اتمنى عليك بدلا من شتم الظلام ان توقد شمعة اطرح مقرتاحاتك واعطهم بعض الحلول الذكية والمناسبة التي ترى انها تحفز الناس على الالتزام بما تقتضيه المصلحة كلنا شركاء في الوطن والمسؤول انسان مثلي ومثلك بحاجة للنصح وابداء الراي له وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة الصحابة وقال شيروا علي ايها الناس ارجو ان تتقبل مني برحابة صدر كما تحب ان يتقبل منك المسؤلون
اسعد الدلخ
كثرة التطبيززات بالجوال خلت راس الواحد زي مطبق البليله.. يفتح تطبز ويقفل تطبيز.. ويحذف تطبيز وينزل تطبيز.... حتى كره نفسه و اكل المطازيزز (المطازيز هي بليلة القصمان)
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪مايكون رمز العدالة🤪
عبدالله اليوسف
كذب ورب الكعبة ..لكن مهي غريبه عليكم الكذب ..الكذب في كل مفاصل هذا النادي من تاسيسة
ابوعمر
هذه حيه أقصى طول لها المتر الواحد فقط ولكن هذه مبالغه إعلامية لإثارة وتشويق المشاهد

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