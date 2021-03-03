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" توكلنا " يفاجئ المواطنين والمقيمين بخدمة جديدة تتعلق بالمركبات

Time منذ ساعة
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Comment 3
" توكلنا " يفاجئ المواطنين والمقيمين بخدمة جديدة تتعلق بالمركبات

الرياض (صدى):
دشن تطبيق " توكلنا "، خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح أنه للحصول على الخدمة يتم فتح لوحة البيانات، والضغط على إيقونة تأمين المركبات، ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

وكان تطبيق " توكلنا " طالب جميع المستخدمين، اليوم الثلاثاء، بتحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وجوجل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وقال إن ذلك من خلال التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي، ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه، والتأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

 

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البيانات
تطبيق توكلنا
خدمة تأمين المركبات

أحدث التعليقات

عدو الخونة
اتمنى عليك بدلا من شتم الظلام ان توقد شمعة اطرح مقرتاحاتك واعطهم بعض الحلول الذكية والمناسبة التي ترى انها تحفز الناس على الالتزام بما تقتضيه المصلحة كلنا شركاء في الوطن والمسؤول انسان مثلي ومثلك بحاجة للنصح وابداء الراي له وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشورة الصحابة وقال شيروا علي ايها الناس ارجو ان تتقبل مني برحابة صدر كما تحب ان يتقبل منك المسؤلون
اسعد الدلخ
كثرة التطبيززات بالجوال خلت راس الواحد زي مطبق البليله.. يفتح تطبز ويقفل تطبيز.. ويحذف تطبيز وينزل تطبيز.... حتى كره نفسه و اكل المطازيزز (المطازيز هي بليلة القصمان)
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 💪مايكون رمز العدالة🤪
عبدالله اليوسف
كذب ورب الكعبة ..لكن مهي غريبه عليكم الكذب ..الكذب في كل مفاصل هذا النادي من تاسيسة
ابوعمر
هذه حيه أقصى طول لها المتر الواحد فقط ولكن هذه مبالغه إعلامية لإثارة وتشويق المشاهد

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