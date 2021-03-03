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شاهد.. " قطان " يكشف عن دور ولي العهد في إعادة جزيرتي " تيران وصنافير" للمملكة 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1576
شاهد.. " قطان " يكشف عن دور ولي العهد في إعادة جزيرتي " تيران وصنافير" للمملكة 

الرياض (صدى):
كشف وزير الدولة الشؤون الأفريقية، أحمد قطان،  عن دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان  والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إعادة جزيرتي " تيران وصنافير" للمملكة.

وقال أحمد قطان، خلال حواره ببرنامج " في الصورة ": " سوف يسجل التاريخ ما قام به الأمير محمد بن سلمان في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة، بحزم وبقوة، قام بأشياء غير طبيعية "، موضحا: " الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر".

وأشار: " هو الأمر لا يحتاج إلى سؤال هل هي سعودية أو مصرية، فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل على هذين الجزيرتين، وهذا كان اقتراح من الدكتور مصطفى الفقي، فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى سوف تقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل ".

وتابع: " ما قام به سيدي الأمير محمد بن سلمان سوف يذكره التاريخ، لأن هذا الموضوع عمره سنوات  طويلة منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان الرئيس مبارك يتهرب من هذا الأمر، كلما فٌتح معه يقول: “حاضر بكرا بعده”، حتى جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية " .

 

Time واتساب
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
تيران وصنافير
أحمد قطان

أحدث التعليقات

احمد
يعني قريب او معرفة او صديق لاحد محرري سبق
عدو الخونة
كذابين ملاعين ابو الجدف وهموا بما لم ينالوا انتقموا لنسوان عمران وبقية المغلوبين على امرهم الذين تسلطت عليهم الشرذمة المجوسية الغدرة الفجرة التي لم ترع حقا لا لله ولا لخلقه ولا يهمها لا دين ولا عرض ولا بلد نكلوا بهم اشد النكال وشردوا بهم من خلفهم فما غرهم وجعلهم يتكاثرون الا رأفتكم بهم وحسن معاملتكم لهم وقد تكرر وبان انهم غير اهلها فليسوا الا كما قال ابو الطيب المتنبي في امثالهم ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى
ابوبدر
دموع التماسيح عليهم من الله ما يستحقون . والله انهم كذابين ويظهرون مالا يبطنون بقلوبهم الحقد والكره والسواد .كلنا نعرف ان الحوثة قليلين ولكن كل هؤلاء اللي يقاتلون معهم متحوثين اقسم بالله. ولو بيدي اول ما اعاقب المتحوثين ثم اعاقب الحوثة باقصى عقاب .
صلاح
السؤال اين ستذهب هذه المليارت التي تم تحصيلها من قضايا الفساد اذا علمنا انها مئات المليارات
ابوبدر
ادفع يامسلم يالله يابو توازن مالي وكفاءة مالية . العالم يقولون علة الاهلي في قلب الدفاع يروح ويجيب لنا مهاجم عاطل له مدة كم شهر مادق الكورة.

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