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تطورات جديدة في مستقبل إيسكو مع ريال مدريد

Time منذ 40 دقيقة
Views 1395
تطورات جديدة في مستقبل إيسكو مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة في مستقبل الإسباني إيسكو، نجم فريق ريال مدريد، مع القلعة الملكية

وذكرت التقاريرالإسبانية، أن إيسكو قد يغير سياسيته بعدما قرر الرحيل نهاية الموسم الحالي، بعد المشاركة بشكل أساسي ضد أتلانتا بدوري الأبطال وريال سوسييداد بالليجا، ويملك الآن فرصة كبيرة للتواجد في الديربي ضد أتلتيكو مدريد بشكل أساسي أيضًا.

وأضافت أن إيسكو بدأ يدخل في خطط زيدان حيث أصبح لاعبًا مختلفًا يقدم أداء جيدًا في الناحية الهجومية والدفاعية.

وتابعت أن خطة إيسكو مازالت الرحيل لكن في حال اعتماد زيدان المستمر عليه ربما تجعل اللاعب يفكر في الاستمرار مع الفريق.

Time واتساب
ريال مدريد
الإسباني
إيسكو

أحدث التعليقات

احمد
يعني قريب او معرفة او صديق لاحد محرري سبق
عدو الخونة
كذابين ملاعين ابو الجدف وهموا بما لم ينالوا انتقموا لنسوان عمران وبقية المغلوبين على امرهم الذين تسلطت عليهم الشرذمة المجوسية الغدرة الفجرة التي لم ترع حقا لا لله ولا لخلقه ولا يهمها لا دين ولا عرض ولا بلد نكلوا بهم اشد النكال وشردوا بهم من خلفهم فما غرهم وجعلهم يتكاثرون الا رأفتكم بهم وحسن معاملتكم لهم وقد تكرر وبان انهم غير اهلها فليسوا الا كما قال ابو الطيب المتنبي في امثالهم ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى
ابوبدر
دموع التماسيح عليهم من الله ما يستحقون . والله انهم كذابين ويظهرون مالا يبطنون بقلوبهم الحقد والكره والسواد .كلنا نعرف ان الحوثة قليلين ولكن كل هؤلاء اللي يقاتلون معهم متحوثين اقسم بالله. ولو بيدي اول ما اعاقب المتحوثين ثم اعاقب الحوثة باقصى عقاب .
صلاح
السؤال اين ستذهب هذه المليارت التي تم تحصيلها من قضايا الفساد اذا علمنا انها مئات المليارات
ابوبدر
ادفع يامسلم يالله يابو توازن مالي وكفاءة مالية . العالم يقولون علة الاهلي في قلب الدفاع يروح ويجيب لنا مهاجم عاطل له مدة كم شهر مادق الكورة.

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