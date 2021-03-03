تطورات جديدة في مستقبل إيسكو مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة في مستقبل الإسباني إيسكو، نجم فريق ريال مدريد، مع القلعة الملكية
وذكرت التقاريرالإسبانية، أن إيسكو قد يغير سياسيته بعدما قرر الرحيل نهاية الموسم الحالي، بعد المشاركة بشكل أساسي ضد أتلانتا بدوري الأبطال وريال سوسييداد بالليجا، ويملك الآن فرصة كبيرة للتواجد في الديربي ضد أتلتيكو مدريد بشكل أساسي أيضًا.
وأضافت أن إيسكو بدأ يدخل في خطط زيدان حيث أصبح لاعبًا مختلفًا يقدم أداء جيدًا في الناحية الهجومية والدفاعية.
وتابعت أن خطة إيسكو مازالت الرحيل لكن في حال اعتماد زيدان المستمر عليه ربما تجعل اللاعب يفكر في الاستمرار مع الفريق.