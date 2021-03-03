واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها 

وكالات (صدى):
يعتزم تطبيق WhatsApp، طرح اختبار ميزة جديدة طال انتظارها، وهي ميزة الصور والرسائل المختفية، رغم أن فكرة الرسائل والصور التي تختفي بعد فترة قصيرة ليست جديدة تمامًا وهي ميزة متواجدة على العديد من تطبيقات الدردشة والمراسلة على مدار العامين الماضيين.
ويحتوي WhatsApp، على وظيفة الرسائل ذاتية التدمير والإصدارات المستقبلية من التطبيق تعتمد على هذه الفكرة، لكن سيشهد التطور التالي في هذا المجال قدرة المستخدمين على مشاركة الصور المختفية في الدردشات الجماعية والمحادثات الخاصة.
وأوضح أنه عند تفعيل هذه الميزة، سيظهر تحديث بأن هذه الوسائط ستختفي بمجرد مغادرة هذه الدردشة، لأن هذه ميزة غالبًا ما ستُستخدم لمشاركة الصور الحساسة، فإن WhatsApp سيمنع المستلمين من تصدير الصور Forward إلى جهات اتصال أخرى.