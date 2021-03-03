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واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها 

Time منذ 40 دقيقة
Views 1733
واتساب يطرح ميزة جديدة طال انتظارها 

وكالات (صدى):
يعتزم تطبيق WhatsApp، طرح اختبار ميزة جديدة طال انتظارها، وهي ميزة الصور والرسائل المختفية، رغم أن فكرة الرسائل والصور التي تختفي بعد فترة قصيرة ليست جديدة تمامًا وهي ميزة متواجدة على العديد من تطبيقات الدردشة والمراسلة على مدار العامين الماضيين.

ويحتوي WhatsApp، على وظيفة الرسائل ذاتية التدمير والإصدارات المستقبلية من التطبيق تعتمد على هذه الفكرة، لكن سيشهد التطور التالي في هذا المجال قدرة المستخدمين على مشاركة الصور المختفية في الدردشات الجماعية والمحادثات الخاصة.

وأوضح أنه عند تفعيل هذه الميزة، سيظهر تحديث بأن هذه الوسائط ستختفي بمجرد مغادرة هذه الدردشة،  لأن هذه ميزة غالبًا ما ستُستخدم لمشاركة الصور الحساسة، فإن WhatsApp سيمنع المستلمين من تصدير الصور Forward إلى جهات اتصال أخرى.

Time واتساب
ميزة جديدة
تطبيق واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله مالنا دخل ..
Bnz 600
هههههههههههههه الرجال يقول فقير ولدية صك أعسار ويعول اسرة تطالبة بسداد نص المبلغ 4000 ريال حتى تفتح لة العداد وتنور بيت عيالة من وين يا حسرة يعطيك المبلغ مسكين المتعفف لا يعلم فية سوى الله
مسلم
الي عندة فلوس يسرب من برادة المسجد
عبدالعزيز
على الله بس طيب
فهد بن فايز الشهري
بالتوفيق بإذن الله

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