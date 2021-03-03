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بالفيديو..قانوني: نزاهة ستصل لكل من ارتكب جريمة فساد حتى لو مر عليها الزمن

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بالفيديو..قانوني: نزاهة ستصل لكل من ارتكب جريمة فساد حتى لو مر عليها الزمن

الرياض (صدى):
علق قانوني، اليوم الأربعاء، على مباشرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية

وقال القانوني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " : إن هذه القضايا الجنائية التي باشرتها " نزاهة " خلال الفترة الماضية دليل على أن الهيئة ستصل لكل من ارتكب جريمة فساد حتى لو مر عليها الزمن.

وأضاف : هيئة الرقابة لديها احترافية عالية في التدقيق في المستندات والأوراق للوصول إلى قضايا الفساد، حيث يحتاج ذلك جهد ووقت كبير.

وتابع : هذه الجرائم تمت في حقبة زمنية ماضية، حيث ستصل نزاهة لكل من استغل النفوذ واستغل الوظيفة وخالف النظام لتحقيق مصالح شخصية.

ويذكر أن من ضمن هذه القضايا : إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

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Time واتساب
نزاهة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله مالنا دخل ..
Bnz 600
هههههههههههههه الرجال يقول فقير ولدية صك أعسار ويعول اسرة تطالبة بسداد نص المبلغ 4000 ريال حتى تفتح لة العداد وتنور بيت عيالة من وين يا حسرة يعطيك المبلغ مسكين المتعفف لا يعلم فية سوى الله
مسلم
الي عندة فلوس يسرب من برادة المسجد
عبدالعزيز
على الله بس طيب
فهد بن فايز الشهري
بالتوفيق بإذن الله

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