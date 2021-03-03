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حجب متجر صيني مخالف لتسويق السلع المغشوشة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1374
حجب متجر صيني مخالف لتسويق السلع المغشوشة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، عن حجب متجر صيني مخالف أنشأ 184موقعا لتسويق السلع المغشوشة.

وتأتي في خطوة استباقية لحماية المستهلك، حيث توصلت الوزارة لجميع المواقع المخالفة والمنشأة بعدة مسميات ومرتبطة بالبريد الإلكتروني لمالك المتجر المحجوب.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة، هي بضائع رديئة ومغشوشة، 2 عروض وهمية في إيهام وخداع المستهلك، عدم الاسترجاع والاستبدال، عدم تقديم خدمات ما بعد البيع، إعلانات مخالفة على التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أبرز المنتجات المخالفة وتشمل أجهزة إلكترونية، وعطورات ومستحضرات تجميل، حقائب وأحذية وملبوسات، أجهزة العناية الشخصية.

ونصحت المستهلك بالشراء من المواقع الموثوقة أو المسجلة "معروف"، وعدم التفاعل مع الإعلانات المسوقة لمواقع مجهولة.

Time واتساب
وزارة التجارة
السلع المغشوشة
حجب
متجر صيني

أحدث التعليقات

كوثر القصام
بالتوفيق سيدى الفاضل حقا احسنت النشر
نادر
مقال جميل لك كل الاحترام ايها الكاتب الجليل
راي
من دق اوليد الناس دقو اوليده هذي سخريتهم من النصر مامضا ايام الا مصيبهم ما اصاب ذولاك ,,,,,,,
سعيد الترك
يعد الأمريكيون أنهم مجتمع مثالي، وأن القيم السائدة لديهم إنما هي قيم ذات طابع شمولي. وهذا ما وفر ويوفر للإدارات الأمريكية المتعاقبة دائماً الحجج والذرائع التي تبرر خطواتها وأفعالها وسياساتها الرامية إلى "نشر الحضارة وقيم الديمقراطية والحرية، وفقاً للفهم الأمريكي لهذه القيم، في جميع أنحاء العالم، ومعاقبة المشاغبين والمتمردين الذين يرفضون بطيش ونزق هذا العمل "التحضيري والإنساني"!!
طرفة العتيبي
باسم المصالح الأمريكية العليا تشن الولايات المتحدة الحروب، التي تحظى بتأييد غالبية المجتمع الأمريكي، وهي حروب تجري في الغالب بعيداً جداً عن حدودها، ولا يراها المواطن الأمريكي إلا على شاشات التلفزة وكأنها لعبة من ألعاب الكمبيوتر، لعبة "ذكية"، "نظيفة"، خالية من آثار الدماء ورائحة البارود وأصوات الإنفجارات وعويل الضحايا!

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