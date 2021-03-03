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الضمان الصحي يعلن إعفاء شركات التأمين من المقابل المالي للتأهيل

Time منذ 8 دقائق
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الضمان الصحي يعلن إعفاء شركات التأمين من المقابل المالي للتأهيل

الرياض (صدى):
قرر مجلس الضمان الصحي التعاوني، إعفاء شركات التأمين الناجمة عن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى وفق شروط وضوابط محددة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم؛ وذلك من خلال وجود كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة، في إطار سعيه المتواصل لتنفيذ استراتيجيته 2020-2024 لتمكين القطاع الصحي.

وكان مجلس الإدارة اعتمد خطة الأمانة العامة بدعم الاندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بهدف تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة.

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مجلس الضمان الصحي
شركات التأمين
المقابل المالي للتأهيل

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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