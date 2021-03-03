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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 31 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساء.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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مكة المكرمة
طريف
الخليج العربي
الطقس
الرياح السطحية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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