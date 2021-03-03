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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 531 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة ومجموعة فتيحي، وأنابيب السعودية وجاكو، وجازادكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ودور، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.85%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وإعمار، وتكوين، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والجوف، وعذيب للاتصالات، وعسير، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 286.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم تقاسمتها 779 صفقة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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