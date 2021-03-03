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بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري يوضح حكم استخدام الآيات والأحاديث كحرز من العين

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري يوضح حكم استخدام الآيات والأحاديث كحرز من العين

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم استخدام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كحرز من العين .

وقال الشيخ الشثري في لقاء له على قناة السعودية أن الرأي الراجح أنه لا يجوز إستخدام القرآن أو الحديث كتعويذة أو حرز على جسم الإنسان أو الأشياء أو السيارات .

وأكد الشيخ الشثري أن النصوص التي وردت في تحريم التمائم نصوص عامة تشمل ما كان مسجلاً بالآيات القرآنية ، كما أنه في مهانة بوضع الآيات في أمان لا رتليق بها ، ولأن بعض الأشخاص قد يعول عليها في الحماية دون التوكل على الله سبحانه وتعالى .

Time واتساب
الشيخ سعد الشثري
التمائم
التعويذه

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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