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وزير الخارجية: نؤكد على موقفنا الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

Time منذ ساعة
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وزير الخارجية: نؤكد على موقفنا الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وجدد الأمير ‏فيصل بن فرحان، خلال اجتماع جامعة الدول العربية، رفض المملكة لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام، ‏مؤكدًا على أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، مضيفًا: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.. ونثمن الموقف العربي الموحد من تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب.

وتابع وزير الخارجية: نواصل مساعينا الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.. نؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ونحذر من التدخلات الإقليمية، ونتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبي، وندعم العراق بعيدا عن التدخلات في شؤونه السيادية.

 

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فلسطين
جامعة الدول العربية
وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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