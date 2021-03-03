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أمطار ورياح مثيرة للأتربة غداً على بعض مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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أمطار ورياح مثيرة للأتربة غداً على بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك بنشاط الرياح المثيرة للاتربة والغبار يومي الخميس والجمعة.

وتوقع أن يمتد ذلك إلى مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ونجران والتي قدتتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف نشاط الرياح قد يتسبب في ارتفاع الامواج على سواحل مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة قد يصل إلى أكثر من ٢،٥ متر، متوقعا أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على معظم مناطق المملكة.

 

 

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المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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