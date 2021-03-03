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‏وزير خارجية قطر: نثمن بيان العلا المتضمن إنهاء الأزمة الخليجية

Time منذ ساعة
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‏وزير خارجية قطر: نثمن بيان العلا المتضمن إنهاء الأزمة الخليجية

الدوحة (صدى):
ثمن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، بيان العلا المتضمن إنهاء الأزمة الخليجية.

وفي السياق نفسه، قال ‏وزير خارجية قطر، أن بيان العلا سينعكس إيجابا على شعوب منطقة الخليج.

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وزير الخارجية القطري
الأزمة الخليجية
بيان العلا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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