إلزام الأهلي بدفع 6 ملايين ريال للفتح

طلال الغامدي (صدى):
ألزمت غرفة فض المنازعات بإتحاد الكرة النادي الأهلي بدفع مبلغ 6 مليون ريال لنادي الفتح مقابل اتفاقية انتقال اللاعب المحترف محمد المجحد .
كما ألزمت غرفة فض المنازعات الأهلي بدفع مبلغ 5000 ريال رسوم تقديم الدعوى وكذلك دفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب إتحاد الكرة ، وفقاً لصحيفة " الجزيرة " .
وأكدت مصادر أن القرار قابل للإستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي ، والمدى الزمني للسداد 30 يوم تبدأ من نهاية المدة النظامية للإستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الإستئناف .
وكان الفتح قد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الأهلي من أجل تسلم بقية مستحقاتها جراء انتقال اللاعب محمد المجحد العام الماضي، بعدما تخلفت إدارة الأهلي عن تسديد بقية المستحقات عبر الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها أثناء الانتقال.
إقرأ أيضاً :