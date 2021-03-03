بالفيديو.. قصة حياة وكيل سيارات BMW في المملكة

علي القحطاني (صدى):
سرد محمد يوسف ناغي، وكيل سيارات "بي إم دبليو" في المملكة، تفاصيل حياته وقصته مع والده وجده.
وأوضح وكيل السيارات الشهيرة، خلال لقاء له مع برنامج "ألف ميل" على القناة السعودية، إن جده من مواليد مكة ووالده عبد الوهاب كان صايغ، مضيفًا: "وجدي اشتغل عند آل جمجوم ، وبعد ذلك جاء يوسف آل زينل ليطلب عامل يجيد الكتابة فتم ترشيح جدي له" .
وتابع: "والدي وعمي دائما يذكران أن العائلتين كان لهما فضل كبير على جدي ، وكانت الأسر تحب الخير لبعض.. بعد ذلك فتح محل في الخسكية وبدأ تجارته وعمي كان أكبر من والدي بثلاث سنوات وكان رب الأسرة، وأنا مالحقت جدي ولكن لحقت جدتي وكنا نعيش جميعا في منزل واحد".
واستطرد محمد يوسف ناغي:" كنت قريب من عمي وكان هو القائد وبالتالي كان عندي أبوين محبين ، عمي شخص تنفيذي يدخل في التفاصيل وأبي باله طويل وله نظرة بعيدة وحصل بينهم اختلاف فيما يخص تمكين الجيل القادم".
وواصل:" اشتغلت معهم الاثنين ٩ سنوات وفي عام ٨٨ صار الخلاف بينهما على التوجه المستقبلي، ووجدت نفسي مرسول بين الاثنين ، هذا يرسلني برسالة وهذا يرسلني برسالة، والله وفقني وحليت الخلاف بينهما"، متحدثًا عن بداية العمل مع شركة BMW قائلا:" الشركة كانت تبحث عن وكيل لها في المملكة وكانت الورش غير مؤهلة من الناحية التكنولوجية وكانت مرسيدس تستحوذ على النسبة الأكبر".