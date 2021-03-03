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إطلاق عدد من الظباء في محمية الملك سلمان الملكية والأمن البيئي يحذر من صيدها

Time منذ 42 دقيقة
Views 1827
إطلاق عدد من الظباء في محمية الملك سلمان الملكية والأمن البيئي يحذر من صيدها

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بمناسبة إطلاق عدد من ظباء الريم بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بأن من مهام القوات حماية الحيوانات البرية في كافة المواقع.

ويتزامن الإطلاق مع الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يوافق ٣ مارس، ويسلط الضوء هذا العام على تأثير نظم الأحياء البرية على حياة الإنسان وأهميتها البيئية والاقتصادية والثقافية والجمالية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين عدم التعرض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى، مؤكدا أنه سيتم ضبط كل من يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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ظباء
الأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو القمرا
😂😂😂😂 انا حسبت التعاطف انه شئ ثاني مثل يعفوه او يعبووا ثلاجته من ماذا وطاب ويتأسفوو منه او يعطوه كهرب مجاني لسنه كامله يمكن بيته مايتعدى غرفتيين....... المفروض الجمعيه الخيريه بعد تتعاطف معه ...
راعي نفسة
اكثر من نص الشعب مثله
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ويفتح النفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. ..فحط ومحّط في ربوع بلادك ، من قدك .. .. يقول ابو محمد // امغط رجليك على قد صحاريك ..

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