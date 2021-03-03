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"الشؤون الإسلامية" تغلق 8 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق

Time منذ ساعة
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"الشؤون الإسلامية" تغلق 8 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثمانية مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوماً 196 مسجداً، تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجدا بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدا بمنطقة الباحة، ومسجدا بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجداً، سبعة منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم، وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، حاثّة على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه، إز عاج !! بكفوف..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى العقاب الردع في الدنيا والآخره ..
زارب
الصمت جعلكم تتمادون وغيرها الكثير من رفع الرسوم الجائرة في عدة قطاعات، الظلم يهدم ولا يبني والأيام دول
¥ ولد نجد ¥
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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