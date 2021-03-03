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بالفيديو.. أسرى حوثيون يبكون ندماً: قالوا هنحارب اسرائيل !

Time منذ 37 دقيقة
Views 1902
بالفيديو.. أسرى حوثيون يبكون ندماً: قالوا هنحارب اسرائيل !

وكالات (صدى):
اعترف مجموعة من أسرى ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بفضائح الحوثيين الذين زجوا بهم في أرض المعركة بمأرب بعد فرار القيادات من رض المعركة .

وأكد أسرى الحوثيون أنه تم التغرير بهم وخداعهم بعد أن قالوا أنهم أنهم سيحابون أمريكا وإسرائيل وسيكونوا من الشهداء ثم فوجئوا بأنهم يحارنون أشقائهم اليمنيين بالجيش اليمني .

وأضاف أسير باكياً في فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قيادتهم فرت من أرض المعركة وتركوهم رغم الإستغاثات محذرين الشباب من الإنسياق وراء الأكاذيب التي يرددونها في المساجد والمجالس .

Time واتساب
مأرب
الحوثيين
أسرى

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو القمرا
😂😂😂😂 انا حسبت التعاطف انه شئ ثاني مثل يعفوه او يعبووا ثلاجته من ماذا وطاب ويتأسفوو منه او يعطوه كهرب مجاني لسنه كامله يمكن بيته مايتعدى غرفتيين....... المفروض الجمعيه الخيريه بعد تتعاطف معه ...
راعي نفسة
اكثر من نص الشعب مثله
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ويفتح النفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. ..فحط ومحّط في ربوع بلادك ، من قدك .. .. يقول ابو محمد // امغط رجليك على قد صحاريك ..

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