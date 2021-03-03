بالفيديو.. أسرى حوثيون يبكون ندماً: قالوا هنحارب اسرائيل !

وكالات (صدى):
اعترف مجموعة من أسرى ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بفضائح الحوثيين الذين زجوا بهم في أرض المعركة بمأرب بعد فرار القيادات من رض المعركة .
وأكد أسرى الحوثيون أنه تم التغرير بهم وخداعهم بعد أن قالوا أنهم أنهم سيحابون أمريكا وإسرائيل وسيكونوا من الشهداء ثم فوجئوا بأنهم يحارنون أشقائهم اليمنيين بالجيش اليمني .
وأضاف أسير باكياً في فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قيادتهم فرت من أرض المعركة وتركوهم رغم الإستغاثات محذرين الشباب من الإنسياق وراء الأكاذيب التي يرددونها في المساجد والمجالس .