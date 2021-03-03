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34 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1730
34 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأربعاء، عن توفر 34 وظيفة صحية وطبية بنجران وجدة.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرض - ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة، مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى أخصائي جراحة القلب: مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة؛ بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا .

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وظائف
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو القمرا
😂😂😂😂 انا حسبت التعاطف انه شئ ثاني مثل يعفوه او يعبووا ثلاجته من ماذا وطاب ويتأسفوو منه او يعطوه كهرب مجاني لسنه كامله يمكن بيته مايتعدى غرفتيين....... المفروض الجمعيه الخيريه بعد تتعاطف معه ...
راعي نفسة
اكثر من نص الشعب مثله
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ويفتح النفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. ..فحط ومحّط في ربوع بلادك ، من قدك .. .. يقول ابو محمد // امغط رجليك على قد صحاريك ..

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