34 وظيفة شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأربعاء، عن توفر 34 وظيفة صحية وطبية بنجران وجدة.
وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممرض - ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة، مستشفى القوات المسلحة بنجران.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى أخصائي جراحة القلب: مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة؛ بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا .