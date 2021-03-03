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نقل الحركة المرورية للمسارات العلوية لجسر طريق الملك خالد بأحد رفيدة

Time منذ ساعتين
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نقل الحركة المرورية للمسارات العلوية لجسر طريق الملك خالد بأحد رفيدة

محمد بن طحيطح (صدى):
نقلت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة أحد رفيدة بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة عسير الحركة المرورية إلى المسارات العلوية على الطريق الرئيسي لمشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطعي الصوامع والمدينة العسكرية الذي يبلغ طوله 2600 متر طولي في كلا الإتجاهين ، ويعتبر من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في المنطقة، والذي تم إبرام عقده وتنفيذه مع شركة صينوبك إنترناشيونال بتروليوم سيرفس كوربوريشن بمبلغ 93.965.961 ريالًا، ومدة العمل فيه قرابة 720 يومًا‏.

وأكد رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي أن نقل الحركة المرورية للمسارات العلوية هو بتأييد وحرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبمتابعة وإهتمام من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي بفتح المسارات العلوية للجسر تسهيل الحركة المرورية لعابري الطريق والبدء في تنفيذ بقية الأعمال أسفل الجسر.

موضحا أهمية ‏طريق الملك خالد كطريق محوري رئيسي ‏وطريق دولي، مشيرا إلى أن هذا ‏الجسر سيسهم في تحرير الحركة المرورية وإنجاز بقية أعمال المشروع.

وأشار رئيس البلدية أن المشروع يعتبرضمن ‏الخطة الإستراتيجية لرفع كفاءة الطرق المحورية والرئيسية لأمانة منطقة عسير وبلدياتها، ورفع ‏كفاءة الطرق الداخلية والعابرة بالمنطقة ويعكس واجهة حضارية للمدينة على أهم الطرق الدولية والحيوية كما تساهم بشكل رئيسي في تنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي، بالإضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة، ومن مميزات هذا الجسر أنه يمكّن القادمين من محافظة خميس مشيط ومحافظة سراة عبيدة من استخدام الجسر بشكلٍ أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية.

وأوضح رئيس البلدية ‏أن الأعمال المتبقية هي إنشاء ميادين أسفل الجسر لتسهيل مداخل ومخارج الحركة المرورية، ويجعلها أكثر انسيابية, كما تشمل أعمال أسفل الجسر إنارة وأرصفة وسفلته وتصريفًا لمياه الأمطار والسيول واللوحات الإرشادية وبعض الديكورات الجمالية المتوافقه مع معايير المشهد الحضري.

 

Time واتساب
أحد رفيدة
منطقة عسير
طريق الملك خالد

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
ابو القمرا
😂😂😂😂 انا حسبت التعاطف انه شئ ثاني مثل يعفوه او يعبووا ثلاجته من ماذا وطاب ويتأسفوو منه او يعطوه كهرب مجاني لسنه كامله يمكن بيته مايتعدى غرفتيين....... المفروض الجمعيه الخيريه بعد تتعاطف معه ...
راعي نفسة
اكثر من نص الشعب مثله
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ويفتح النفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام .. ..فحط ومحّط في ربوع بلادك ، من قدك .. .. يقول ابو محمد // امغط رجليك على قد صحاريك ..

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