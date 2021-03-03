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غضب في مصر بعد سؤال بامتحان جامعي يشمل سؤالًا عن وفاة بن شرقي

Time منذ ساعة
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غضب في مصر بعد سؤال بامتحان جامعي يشمل سؤالًا عن وفاة بن شرقي

ماجد محمد (صدى):
اندلع غضب عارم من جماهير نادي الزمالك ضد سؤال بامتحان مادة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة سوهاج المصرية، والذي تضمن وفاة لاعب نادي الهلال السابق والزمالك الحالي النجم المغربي أشرف بن شرقي بفيروس "كورونا".

وذكر أستاذ المادة بكلية الحقوق جزءا من حياة اللاعب الشخصية على سبيل مثال لقضية، وطالب الممتحنين بإبداء الرأي القانوني فيها كحل للسؤال؛ لتعتذر وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة لنادي الزمالك، الذي أصدر بيانا رسميا أدان فيه ما حدث.

وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، إحالة الأستاذ واضع الامتحان إلى التحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الأستاذ.

 

Time واتساب
مصر
امتحان
أشرف بن شرقي
جامعة سوهاج

أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
اول فاتورة مياه تنزل لنا بمبلغ خمسة عشر الف ريال ما ادري كيف اعمل الان
خالد
انا ساكن في العارض بس الحين ابي ابيع وشتري في الدرمن الشمال الي الجنوب
اسعد الدلخ
خذ نصيحة حكيم .. سيبك من الهجوله بين الطعوس..بكرا تغرز او تضيع بالصحرا ولما يوندر فريق مرحبنبه للبحث والغوث يدور عليك يلقاك لا قدر الله ناشف من العطش زي خبزة التنور السمرقندي.. بعد خلصت الميه والبليله والقدوع حقك
واضح*** وصريح***
آمين..
د محمد ماجد بخش
علاقة المادة المتمثلة في الكتلة بالعموم والعلوم وثيقة فعلاقة الكتلة بالطاقة علاقة المادة بالكتلة لأن الطاقة أيضا من المادة ولها كتلة فراغية بدلالة مغناطيسية فالكتلة والفراغ هما رابط المادة والطاقة

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