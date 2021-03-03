غضب في مصر بعد سؤال بامتحان جامعي يشمل سؤالًا عن وفاة بن شرقي

ماجد محمد (صدى):
اندلع غضب عارم من جماهير نادي الزمالك ضد سؤال بامتحان مادة القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة سوهاج المصرية، والذي تضمن وفاة لاعب نادي الهلال السابق والزمالك الحالي النجم المغربي أشرف بن شرقي بفيروس "كورونا".
وذكر أستاذ المادة بكلية الحقوق جزءا من حياة اللاعب الشخصية على سبيل مثال لقضية، وطالب الممتحنين بإبداء الرأي القانوني فيها كحل للسؤال؛ لتعتذر وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة لنادي الزمالك، الذي أصدر بيانا رسميا أدان فيه ما حدث.
وقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، إحالة الأستاذ واضع الامتحان إلى التحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الأستاذ.