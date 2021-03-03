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بالصور.. أجمل شواطئ المملكة الساحرة وأهم ما تتميز به

Time منذ ساعة
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بالصور.. أجمل شواطئ المملكة الساحرة وأهم ما تتميز به

نايف السالم (صدى):
تضم المملكة عدد من الشواطئ السياحية الجذابة التي تعد من أفضل الوجهات السياحية وتطل بشكل ساحر على البحر الأحمر والخليج العربي .

ومن أبرز هذه الشواطئ أملج في تبوك حيث تضم " جزر المالديف السعودية وبه مرسى للقوارب ورحلات بحرية ودلافين وأسماك ملونة .

كما جزر فرسان من أجمل الشواطئ حيث تضم 150 جزيرة صغيرة بطبيعة خلابة ، وكذلك شاطئ حقل في تبوك وبه إطلالات رائعة لخليج العقبة ويمكن رؤية جبال سيناء من بعيد .

وكذلك يعد شاطئ نصف القمر أو الهاف مون من أجمل الشواطئ بالخبر وبحيرة دومة الجندل بالجوف وبها العديد من الأماكن الترفيهية وشاطئ الرمال الفضية بجدة حيث الطبيعة الساحرة والرياضات المائية ، بخلاف شاطئ النورس الفضي بجدة الذي يضم المطاعم الراقية المتنوعة وشاطئ الدرة بجدة وبه مدرسة لتعليم الغوص ، وشاطئ العقير الساحر في الأحساء وشاطئ الفناتير بالجبيل والواجهة البحرية بينبع .

 

 

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شاطئ نصف القمر
جزر فرسان
شواطئ أملج

أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
اول فاتورة مياه تنزل لنا بمبلغ خمسة عشر الف ريال ما ادري كيف اعمل الان
خالد
انا ساكن في العارض بس الحين ابي ابيع وشتري في الدرمن الشمال الي الجنوب
اسعد الدلخ
خذ نصيحة حكيم .. سيبك من الهجوله بين الطعوس..بكرا تغرز او تضيع بالصحرا ولما يوندر فريق مرحبنبه للبحث والغوث يدور عليك يلقاك لا قدر الله ناشف من العطش زي خبزة التنور السمرقندي.. بعد خلصت الميه والبليله والقدوع حقك
واضح*** وصريح***
آمين..
د محمد ماجد بخش
علاقة المادة المتمثلة في الكتلة بالعموم والعلوم وثيقة فعلاقة الكتلة بالطاقة علاقة المادة بالكتلة لأن الطاقة أيضا من المادة ولها كتلة فراغية بدلالة مغناطيسية فالكتلة والفراغ هما رابط المادة والطاقة

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