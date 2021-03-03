الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. "الغذاء والدواء" تضبط شحنة زنجبيل مجفف مخزّنة مع مبيد ذي سمية عالية

Time منذ ساعة
Views 1682
بالصور.. "الغذاء والدواء" تضبط شحنة زنجبيل مجفف مخزّنة مع مبيد ذي سمية عالية

جدة (صدى):
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء شحنة زنجبيل مجفف في ميناء جدة الإسلامي مخزّنة داخل حاوية بها "مبيد فوسفيد الألمنيوم" ذو السمية العالية.

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها رصدوا شحنة مواد غذائية واردة إلى منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومن خلال الكشف الفيزيائي اتضح أن الشحنة تحتوي على زنجبيل مجفف، واشتبه المفتشون بالشحنة بعد رصد كمية من "مبيد فوسفيد الألمنيوم" بجانب الحاوية في الساحات المخصصة للكشف.

وأشارت إلى أنه بعد تفريغ محتويات الحاوية للتحقق من سلامة المنتجات داخلها، اتضح وجود المزيد من عبوات المبيد موزعة في الداخل، ووجود تغيير في الخواص الفيزيائية للمنتجات الواردة، إضافةً إلى انبعاث روائح كريهة ونمو فطري بسبب تسريب السوائل على المواد الغذائية.

وتستكمل "الهيئة" الإجراءات النظامية لرفض الأصناف المخالفة، وإيقاع الغرامة على المستورد لمخالفته اشتراطات نقل وتخزين الأغذية المستوردة.

ويعد مبيد فوسفيد الألمونيوم مبيداً حشرياً مقيّداً ينتج عنه غاز الفوسفين، يستخدم هذا الغاز لتبخير الحبوب في مخازن الصوامع فقط لمكافحة الآفات، ويحذّر من استخدامه لغير ذلك، ولشدة خطورة سميته، فإنه يتطلب اتخاذ احتياطات أمان خاصة عند التبخير مع ضرورة وجود أشخاص مدربين للقيام به.

كما يحذّر من استخدامه للقضاء على آفات الصحة العامة مثل القوارض والحشرات في المنازل لسميته العالية التي قد تؤدي للوفاة، ومن أعراض التسمم بالفوسفين (دوخة، صداع، غثيان، تقيؤ، جفاف الفم، تشنجات، آلام في المعدة أو في الصدر، صعوبة في التنفس، فقد الشهية)، فعند التعرض للغازات الصادرة من المبيد يجب نقل المصاب إلى المستشفى، مع ضرورة إبلاغ الطبيب باستخدام هذا النوع من المبيدات.

Time واتساب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
ميناء جدة الإسلامي
شحنة
سمية عالية

أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
اول فاتورة مياه تنزل لنا بمبلغ خمسة عشر الف ريال ما ادري كيف اعمل الان
خالد
انا ساكن في العارض بس الحين ابي ابيع وشتري في الدرمن الشمال الي الجنوب
اسعد الدلخ
خذ نصيحة حكيم .. سيبك من الهجوله بين الطعوس..بكرا تغرز او تضيع بالصحرا ولما يوندر فريق مرحبنبه للبحث والغوث يدور عليك يلقاك لا قدر الله ناشف من العطش زي خبزة التنور السمرقندي.. بعد خلصت الميه والبليله والقدوع حقك
واضح*** وصريح***
آمين..
د محمد ماجد بخش
علاقة المادة المتمثلة في الكتلة بالعموم والعلوم وثيقة فعلاقة الكتلة بالطاقة علاقة المادة بالكتلة لأن الطاقة أيضا من المادة ولها كتلة فراغية بدلالة مغناطيسية فالكتلة والفراغ هما رابط المادة والطاقة

أخر الأخبار

مطالب بمعاقبة شاب بعد قتله قطتين بطريقة مروعة
مطالب بمعاقبة شاب بعد قتله قطتين بطريقة مروعة
Time منذ 15 دقيقة Views 423
‏وزير الصحة: سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجانا
‏وزير الصحة: سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجانا
Time منذ 20 دقيقة Views 1508
بالفيديو.. لحظة تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
بالفيديو.. لحظة تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
Time منذ 25 دقيقة Views 1468
أسعار طرازات كيا 2021 بعد طرحها في أسواق المملكة
أسعار طرازات كيا 2021 بعد طرحها في أسواق المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1364
لوشيسكو بعد رحيله عن الهلال: أنا في إجازة واحتاج للراحة
لوشيسكو بعد رحيله عن الهلال: أنا في إجازة واحتاج للراحة
Time منذ 35 دقيقة Views 1701
علامات تشير إلى إصابة طفلك بالديدان الشريطية
علامات تشير إلى إصابة طفلك بالديدان الشريطية
Time منذ 50 دقيقة Views 1421
حفل روبي يثير ضجة واسعة بعد غيابها فترة طويلة
حفل روبي يثير ضجة واسعة بعد غيابها فترة طويلة
Time منذ 55 دقيقة Views 907
برنامج العمل عن بعد يطرح وظائف شاغرة
برنامج العمل عن بعد يطرح وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1703
غضب في مصر بعد سؤال بامتحان جامعي يشمل سؤالًا عن وفاة بن شرقي
غضب في مصر بعد سؤال بامتحان جامعي يشمل سؤالًا عن وفاة بن شرقي
Time منذ ساعة Views 1945
بالصور.. "الغذاء والدواء" تضبط شحنة زنجبيل مجفف مخزّنة مع مبيد ذي سمية عالية
بالصور.. "الغذاء والدواء" تضبط شحنة زنجبيل مجفف مخزّنة مع مبيد ذي سمية عالية
Time منذ ساعة Views 1682