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‏«ذا روك» يخضع لجلسة علاج بالحجامة (صورة)

Time منذ ساعة
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‏«ذا روك» يخضع لجلسة علاج بالحجامة (صورة)

وكالات (صدى):
خضع الممثل والمصارع الأمريكي الشهير دوين جونسون الشهير بـ "ذا روك" لجلسة علاج بالحجامة، مؤكدًا أنها المرة الأولى له.

وظهرت علامات على جسد النجم الأمريكي في صورة  سيلفي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" معبرًا عن استمتاعه بالعلاج بشكل عام، معلقاً: "نحن نحصل دائماً على جسد واحد فقط، لذلك علينا الاعتناء به والحفاظ عليه".

وأكد أن تكرار التدريبات والعمل بجانب أنشطته مع أسرته وإصاباته السابقة تؤدي إلى خسائر فادحة، لافتاً إلى أن تكون استباقيًا أمر بالغ الأهمية.

ويعتبر «ذا روك»، البالغ من العمر 48 عامًا، واحد من أساطير لعبة المصارعة الحرة في أواخر التسعينيات ومطلع الألفينيات، قبل أن يتطرق إلى عالم الفن، ويحقق نجاحات مميزة، إلى أن عاد لعالم المصارعة من جديد.

Time واتساب
أمريكا
مصارعة
فن
الحجامة
ذا روك

أحدث التعليقات

دكتر من خميس مشيط
اول فاتورة مياه تنزل لنا بمبلغ خمسة عشر الف ريال ما ادري كيف اعمل الان
خالد
انا ساكن في العارض بس الحين ابي ابيع وشتري في الدرمن الشمال الي الجنوب
اسعد الدلخ
خذ نصيحة حكيم .. سيبك من الهجوله بين الطعوس..بكرا تغرز او تضيع بالصحرا ولما يوندر فريق مرحبنبه للبحث والغوث يدور عليك يلقاك لا قدر الله ناشف من العطش زي خبزة التنور السمرقندي.. بعد خلصت الميه والبليله والقدوع حقك
واضح*** وصريح***
آمين..
د محمد ماجد بخش
علاقة المادة المتمثلة في الكتلة بالعموم والعلوم وثيقة فعلاقة الكتلة بالطاقة علاقة المادة بالكتلة لأن الطاقة أيضا من المادة ولها كتلة فراغية بدلالة مغناطيسية فالكتلة والفراغ هما رابط المادة والطاقة

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