‏«ذا روك» يخضع لجلسة علاج بالحجامة (صورة)

وكالات (صدى):
خضع الممثل والمصارع الأمريكي الشهير دوين جونسون الشهير بـ "ذا روك" لجلسة علاج بالحجامة، مؤكدًا أنها المرة الأولى له.
وظهرت علامات على جسد النجم الأمريكي في صورة سيلفي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" معبرًا عن استمتاعه بالعلاج بشكل عام، معلقاً: "نحن نحصل دائماً على جسد واحد فقط، لذلك علينا الاعتناء به والحفاظ عليه".
وأكد أن تكرار التدريبات والعمل بجانب أنشطته مع أسرته وإصاباته السابقة تؤدي إلى خسائر فادحة، لافتاً إلى أن تكون استباقيًا أمر بالغ الأهمية.
ويعتبر «ذا روك»، البالغ من العمر 48 عامًا، واحد من أساطير لعبة المصارعة الحرة في أواخر التسعينيات ومطلع الألفينيات، قبل أن يتطرق إلى عالم الفن، ويحقق نجاحات مميزة، إلى أن عاد لعالم المصارعة من جديد.