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مشهد جميل لمجموعة من الرجال يؤدون الصلاة بجدة قبل 44 عام
منذ ساعة
1456
4
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أحدث التعليقات
دكتر من خميس مشيط
اول فاتورة مياه تنزل لنا بمبلغ خمسة عشر الف ريال ما ادري كيف اعمل الان
خالد
انا ساكن في العارض بس الحين ابي ابيع وشتري في الدرمن الشمال الي الجنوب
اسعد الدلخ
خذ نصيحة حكيم .. سيبك من الهجوله بين الطعوس..بكرا تغرز او تضيع بالصحرا ولما يوندر فريق مرحبنبه للبحث والغوث يدور عليك يلقاك لا قدر الله ناشف من العطش زي خبزة التنور السمرقندي.. بعد خلصت الميه والبليله والقدوع حقك
واضح*** وصريح***
آمين..
د محمد ماجد بخش
علاقة المادة المتمثلة في الكتلة بالعموم والعلوم وثيقة فعلاقة الكتلة بالطاقة علاقة المادة بالكتلة لأن الطاقة أيضا من المادة ولها كتلة فراغية بدلالة مغناطيسية فالكتلة والفراغ هما رابط المادة والطاقة
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