اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد صباح اليوم (الأربعاء) نشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.