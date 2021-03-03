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اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1487
اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد صباح اليوم (الأربعاء) نشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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ايران
اليمن
الحوثي
مليشيات الحوثي
"تحالف دعم الشرعية
طائرات مفخخة

أحدث التعليقات

رااايق
كل هذا ** مشوار بصراحة *** فتح النوافذ والأبواب للتجديد الهواء و التخلص من الزبالة أول بأول وبخور أو عود ** وأنتهى *** بس أذا كان فيه واحد يفلت روائح هذا شتسوي معاه ** هههههههههههه
حسن صمان
فعلا المبلغ زهيد ولازالوا يماطلون في الدفع الى الان مادفعت بلدية المجاردة حسب كلام ام الطفلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحسن ويقوي صبرها .. آمين .. .. من حقهاا ..
؟؟
هاتوا اسمائهم ممكن علشان نشكركم على المجهود
محمد
١٥٠ ألف بس هذا ظلم وفساد عيني عينك ولا دفعو بعد

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