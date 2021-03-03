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"هدف" يودع 356 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم الأجور

Time منذ 35 دقيقة
Views 1487
"هدف" يودع 356 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص لدعم الأجور

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 356 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف"، تمثل دعم البرنامج خلال شهر فبراير لأجور 151 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و 15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: هنا .

 

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هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
التوظيف
دعم الأجور

أحدث التعليقات

رااايق
كل هذا ** مشوار بصراحة *** فتح النوافذ والأبواب للتجديد الهواء و التخلص من الزبالة أول بأول وبخور أو عود ** وأنتهى *** بس أذا كان فيه واحد يفلت روائح هذا شتسوي معاه ** هههههههههههه
حسن صمان
فعلا المبلغ زهيد ولازالوا يماطلون في الدفع الى الان مادفعت بلدية المجاردة حسب كلام ام الطفلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحسن ويقوي صبرها .. آمين .. .. من حقهاا ..
؟؟
هاتوا اسمائهم ممكن علشان نشكركم على المجهود
محمد
١٥٠ ألف بس هذا ظلم وفساد عيني عينك ولا دفعو بعد

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