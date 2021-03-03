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إطلاق حملة الخدمات الطبية "حصّن لتأمن" من مكة المكرمة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1470
إطلاق حملة الخدمات الطبية "حصّن لتأمن" من مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
بدأت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى، من حملتها "حصّن لتأمن"، الخاصة بتقديم لقاحات كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية وذويهم في عددٍ من مناطق ومدن المملكة.

وانطلقت الحملة في مرحلتها الأولى من منطقة مكة المكرمة، وذلك في مبنى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة جدة.

ودشنت الخدمات الطبية، ضمن حملتها، مركزًا آخر في منطقة المدينة المنورة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن، لاستقبال رجال الأمن العاملين في الحرمين الشريفين.

Time واتساب
وزارة الداخلية
مكة المكرمة
لقاحات كورونا
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
حصّن لتأمن

أحدث التعليقات

رااايق
كل هذا ** مشوار بصراحة *** فتح النوافذ والأبواب للتجديد الهواء و التخلص من الزبالة أول بأول وبخور أو عود ** وأنتهى *** بس أذا كان فيه واحد يفلت روائح هذا شتسوي معاه ** هههههههههههه
حسن صمان
فعلا المبلغ زهيد ولازالوا يماطلون في الدفع الى الان مادفعت بلدية المجاردة حسب كلام ام الطفلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحسن ويقوي صبرها .. آمين .. .. من حقهاا ..
؟؟
هاتوا اسمائهم ممكن علشان نشكركم على المجهود
محمد
١٥٠ ألف بس هذا ظلم وفساد عيني عينك ولا دفعو بعد

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