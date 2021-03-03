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ارتفاع أسعار النفط

Time منذ 3 ساعات
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ارتفاع أسعار النفط

وكالات (صدى):
ارتفعت العقود الآجلة للنفط في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.3%، وذلك على الرغم من الزيادة الحادة بمخزونات النفط الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% إلى 62.99 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، وصعد أيضا خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.35% إلى 59.96 دولار للبرميل.

وأمس، تراجعت عقود الخام الأميركي 89 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير، فيما هبط خام برنت 99 سنتا، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.

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المملكة
النفط
أسعار النفط
برنت

أحدث التعليقات

رااايق
كل هذا ** مشوار بصراحة *** فتح النوافذ والأبواب للتجديد الهواء و التخلص من الزبالة أول بأول وبخور أو عود ** وأنتهى *** بس أذا كان فيه واحد يفلت روائح هذا شتسوي معاه ** هههههههههههه
حسن صمان
فعلا المبلغ زهيد ولازالوا يماطلون في الدفع الى الان مادفعت بلدية المجاردة حسب كلام ام الطفلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحسن ويقوي صبرها .. آمين .. .. من حقهاا ..
؟؟
هاتوا اسمائهم ممكن علشان نشكركم على المجهود
محمد
١٥٠ ألف بس هذا ظلم وفساد عيني عينك ولا دفعو بعد

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