ارتفاع أسعار النفط

وكالات (صدى):
ارتفعت العقود الآجلة للنفط في بداية تداولات اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.3%، وذلك على الرغم من الزيادة الحادة بمخزونات النفط الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.46% إلى 62.99 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، وصعد أيضا خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.35% إلى 59.96 دولار للبرميل.
وأمس، تراجعت عقود الخام الأميركي 89 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير، فيما هبط خام برنت 99 سنتا، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.