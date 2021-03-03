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هجوم بعشرة صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق
منذ ساعة
1842
وكالات (صدى):
قال الجيش الأمريكي إن هجوما وقع على قاعدة عين الأسد في العراق بعشرة صواريخ ولا تقارير عن إصابات.
واعلنت خلية الاعلإم الأمني العراقية، ان قصف قاعدة عين الاسد الجوية لم يوقع اية خسائر.
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ايران
العراق
الجيش الأمريكي
قاعدة عين الاسد الجوية
أحدث التعليقات
رااايق
كل هذا ** مشوار بصراحة *** فتح النوافذ والأبواب للتجديد الهواء و التخلص من الزبالة أول بأول وبخور أو عود ** وأنتهى *** بس أذا كان فيه واحد يفلت روائح هذا شتسوي معاه ** هههههههههههه
حسن صمان
فعلا المبلغ زهيد ولازالوا يماطلون في الدفع الى الان مادفعت بلدية المجاردة حسب كلام ام الطفلة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحسن ويقوي صبرها .. آمين .. .. من حقهاا ..
؟؟
هاتوا اسمائهم ممكن علشان نشكركم على المجهود
محمد
١٥٠ ألف بس هذا ظلم وفساد عيني عينك ولا دفعو بعد
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