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"الأمر بالمعروف" بالرياض ينهي إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائفه

Time منذ ساعة
Views 1693
"الأمر بالمعروف" بالرياض ينهي إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائفه

سعيد العجل (صدى):
أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مقابلات المتقدمين للتعيين على وظائفه الشاغرة .

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض رئيس لجنة المقابلات بالفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري حرص الرئاسة العامة على أن تتوفر في المتقدم الشروط الخاصة لكل وظيفة بالإضافة إلى حسن التوجه وسلامة المنهج وما ينبغي أن يكون عليه المنتسب لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم والرفق والحكمة . وأوضح فضيلته أن المقابلات أجريت للمتقدمين (عن بعد) تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .

كما أعرب فضيلته عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند على ما يحظى به الفرع من عناية ودعم من معاليه سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ قيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه .

 

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وظائف
هيئة الأمر بالمعروف
منطقة الرياض

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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