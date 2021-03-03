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هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1459
هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة الصحة العامة " المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سابقاً " عن وظيفة شاغرة بمجال العقود بمدينة الرياض .

وأكدت هيئة الصحة العامة أن الوظيفة بمسمى " أخصائي عقود " ،بالشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- بكالوريوس في تخصص "القانون ، المالية ، إدارة الأعمال " .

3- لا يُشترط الخبرة .

4- إجادة الإنجليزية " تحدث وكتابة " .

5- إجادة الحاسب الآلي ، مايكروسوفت أوفيس .

وحول موعد التقديم ، أبانت هيئة الصحة العامة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 19 / 7 / 1442 هـ الموافق 3 / 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

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هيئة الصحة العامة

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
غريبه مافيهم ولا طاقيه
د محمد ماجد بخش
اي تمثيل يحدد بأي تشكيل ثقالي أو مغناطيسي ممثل لوحدة الكتلة ممثل بوحدات الكتلة هو تشكيل تمثيل ثقالي فراغي عددي محوري مكافيء على مستوى المركز ومحيطه الممثلين للوحدة والدرجة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المركزية ودرجات تمثيل ثقلها الفراغي
رااايق
حسناً ***
رااايق
هذا للي يحس أنه لسه ما نفطم هااااااااااااااااع ** هههههههههههه
عسكر الهاجري
وين الحلقوم

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