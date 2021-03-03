هيئة الصحة العامة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة الصحة العامة " المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سابقاً " عن وظيفة شاغرة بمجال العقود بمدينة الرياض .
وأكدت هيئة الصحة العامة أن الوظيفة بمسمى " أخصائي عقود " ،بالشروط التالية :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- بكالوريوس في تخصص "القانون ، المالية ، إدارة الأعمال " .
3- لا يُشترط الخبرة .
4- إجادة الإنجليزية " تحدث وكتابة " .
5- إجادة الحاسب الآلي ، مايكروسوفت أوفيس .
وحول موعد التقديم ، أبانت هيئة الصحة العامة أنه متاح بدءً من اليوم الأربعاء 19 / 7 / 1442 هـ الموافق 3 / 3 / 2021 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .